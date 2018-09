"Fülle auf, was dir fehlt"

Als Motivator und Vitalcoach ist Toni Klein weitum bekannt. Durch eigene Erfahrungen und Coachings anderer findet er immer wieder Lösungen für bessere Lebensqualität. Darum geht es auch in seinem dritten Buch: "Überfluss? Was für ein Schmarrn!" Mittlerweile auch Bestseller auf Amazon.

Wir schreiben das Jahr 2018. Gerade in Mitteleuropa lebt die Gesellschaft überwiegend im Überfluss, verspürt aber trotzdem vorwiegend auch einen Mangel. Diesem Thema ist Toni Klein in den letzten vier Jahren intensiv auf die Spur gegangen: "Von allem, was wir nicht dringend bräuchten, haben wir zu viel. Ich denke da an digitale Medien oder Industrienahrung ohne Nährwert. Außerdem verschwendet man viel Zeit mit Lappalien", sagt der 41-Jährige.

Für ihn ist bewusstes Zeitmanagement und selektive Ignoranz entscheidend: "Mein Ziel sind momentan zwei Handy freie Tage pro Woche zu haben." In seinem neuen Buch "Überfluss? Was für ein Schmarrn!" liefert er einen Leitfaden zu überragender Lebensqualität. Und vor allem wie man aus dem Mangel in die Fülle kommt. "In Summe lebt die Gesellschaft im Mangel. Wir ertrinken im Überfluss und hungern nach Fülle. Es geht nicht um 'immer mehr', sondern um 'genug vom Richtigen'."

Eingeteilt in drei Teile geht Toni Klein darauf ein, welcher Schmarrn einem ständig aufgetischt wird. Dabei schaut er sich Klischees wie "Fett wirst du von viel fettem Essen; Treibe immer mehr Sport und du wirst immer gesünder; Je mehr Freunde du hast, desto glücklicher bist du oder Guten Sex bekommst du jederzeit", genauer an. Im zweiten Teil liefert er Tipps, "warum es so wichtig ist, mit der richtigen Einstellung gut drauf zu sein".

Und im dritten und letzten Teil bringt er zahlreiche Schritte um in die Fülle zu kommen: "Man sollte sich vor allem selbst reflektieren und sich öfter selbst bei der Nase nehmen. Attraktiv ist man, wenn man sich attraktiv fühlt. Es hat nicht immer mit Körpergewicht zu tun. Am Ende geht und wird es immer um gute Beziehungen und Gesundheit gehen. Viele Leute sind aber schon zufrieden, wenn sie überleben."

Die Schnittmenge dreier Kreise sind für den Vitalcoach für ein ausgewogenes und glückliches Leben entscheidend: "Körper, Beziehung und Job sollten im Einklang sein. Die Schnittmenge dieser Kreise sorgt für eine überragende Lebensqualität. Viele Dinge lassen sich leicht ausreden. Wenn ein Kreis stärker beansprucht wird, braucht es Verständnis der anderen zwei Bereiche. Alle drei Kreise auf Höchststand wird nicht funktionieren."

Neue Erfahrungen sammelt er auch im Austausch mit anderen Menschen bei Seminaren. "Am meisten lernt man, wenn Situationen schwierig sind. Daraus wächst man. Das können Enttäuschungen im Job oder schlechte Beziehungen sein. Viele Leute wollen bei allem Recht haben. Das geht aber nicht, keiner braucht es und es macht unsympathisch."

Seine Ideen diktiert er während langer Autofahrten direkt in sein Smartphone. Sein neuestes Werk umfasst 272 Seiten. Nach einer Woche war das im Eigenverlag verfasste Buch ein Bestseller auf Amazon: "Ich lese selbst gern. Ein Buch ist auch eine schöne Visitenkarte. Ich glaube der Trend in der schnelllebigen Zeit führt zum Teil auch wieder zu analogen Medien."

Mittlerweile ist das Universaltalent wieder im Lungau sesshaft geworden. Firmen und deren Mitarbeiter im deutschsprachigen Raum sind nach wie vor seine Hauptauftraggeber. "Hauptthema 'Wie kann man in der heutigen Zeit leistungsfähig und gesund sein'", sagt Vitalcoach Toni Klein.