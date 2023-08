Fünf Autos und zwei Wohnwagen in Unfall auf der Tauernautobahn verwickelt

Im Tennengau löste ein Auffahrunfall am Mittwochnachmittag einen langen Stau aus.

Ein Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und einem verletzten Lenker ereignete sich am Mittwoch kurz nach 14 Uhr auf der Tauernautobahn bei Kuchl in Fahrtrichtung Salzburg. Bei den fünf in den verwickelten Fahrzeugen handelt es sich um Pkw. Zwei davon zogen laut Polizeibericht jeweils einen Wohnwagenanhänger. Ein 19-jähriger deutscher Autofahrer musste mit leichten Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert werden, an zwei Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden. Aufgrund des starken Reiseverkehrs kam es in Fahrtrichtung Norden zu einerm langen Stau bis zur Tunnelkette Golling zurück.