Fünf Giftköder an der Salzach in Hallein entdeckt

Offenbar ist in der Stadt Hallein ein Hundehasser am Werk: Beim Gift dürfte es sich um Schneckenkorn handeln. Die Polizei ist eingeschaltet. Auch die Tierärzte in der Umgebung wurden informiert.

SN/lmz/polizei Landesveterinärdirektor Josef Schöchl warnt Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer: In der Stadt Hallein wurden am Donnerstag fünf vergiftete Köder entdeckt.