Fünf Jahre danach: So geht es Flüchtlingen in Salzburg heute

2015 wurden in Österreich 89.000 Asylanträge gestellt. Was sagen die, die damals gekommen sind. Und jene, die sie betreuen. Hier kommen fünf von ihnen zu Wort.

"Für Erwachsene ist der Neubeginn nicht leicht"

SN/sn Firial Almafraji, 35 Jahre, aus dem Irak.

Die ersten Monate in Österreich waren für mich sehr schwierig. Die Kinder kamen in die Schule und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum sie nicht zu Hause bleiben dürfen. Mein Kleinster wollte nicht mehr in der Kindergarten, weil er nichts verstanden hat. Ich habe immer gemerkt: Die Leute wollen uns hier nicht. Ich habe das erste halbe Jahr nur geweint.

