Fünf Jahre fehlen noch auf den 100er

Kinder, Kunst und Kosmetik: Katharina Mayr wird 95 Jahre. Sie freut sich des Lebens und besucht heuer noch einmal den Jedermann.

Katharina Mayr wurde am 29. April in Ried geboren. Noch während der Kriegswirrnisse ließ sie sich zur diplomierten Kindergärtnerin ausbilden und übte nach Kriegsende den Beruf im Kindergarten Stölzlpark aus. Später sattelte sie zur Diplomkosmetikerin um und verbrachte in den 1950er-Jahren eine gewisse Zeit in Neapel.

Nach der Hochzeit mit dem Elektrounternehmer Norbert Mayr 1958 war sie nur kurz im Elektro-Fachgeschäft tätig. Es galt drei Kinder aufzuziehen und den Haushalt der Großfamilie zu führen. Die Zuwendung zum Kunsthandwerk ...