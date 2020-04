Fünf Salzburger Seniorenwohnhäuser durchgetestet

Ergebnisse aus Lofer und Anif stehen noch aus.

Altenmarkt, Mittersill, Thalgau, Lofer und am Samstag Anif. Fünf der insgesamt elf Seniorenwohnhäuser in Salzburg, die bisher von Covid-19-Fällen betroffen waren, sind diese Woche durchgetestet worden. Am Montag folgen Bergheim und Uttendorf und bis Ende der Woche die restlichen vier Häuser.

Masken und Kittel liegen bereit

"Bei einem akuten Verdachtsfall schnell zu reagieren und zu testen, ist eine lebensrettende Schutzmaßnahme und bringt wichtige Information zur Planung für die Träger und zugleich auch Gewissheit und Sicherheit für viele besorgte Angehörige", betont Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn. FFP2-Masken sowie Kittel für die Mitarbeiter der Sozialeinrichtungen werden bei einer neuerlich positiven Testung zur Verfügung gestellt. "Damit kann bei Auftreten eines positiven Falles einer Bewohnerin oder eines Bewohners diese Person für 48 Stunden in der Einrichtung weiter gepflegt und betreut werden. In dieser Zeit müsste der Transfer in eine zentrale Einrichtung bewerkstelligt werden", sagt Schellhorn.

"Beruhigend für das Arbeitsklima"

Am Freitag wurden Personal und Bewohner des Seniorenwohnhauses Unteres Saalachtal in Lofer durchgetestet, insgesamt wurden dabei 133 Abstriche genommen. Dass die Einrichtung komplett durchgetestet wird, begrüßt auch Bürgermeister Norbert Meindl: "Dadurch wird Klarheit geschaffen und es ist auch beruhigend für das Arbeitsklima sowie für die Bediensteten und Bewohnerinnen und Bewohner." Die Ergebnisse aus Lofer sollen bis Sonntag komplett vorliegen.

Weiterbetrieb in Anif gesichert

Der jüngste Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 wurde am Donnerstag aus dem Seniorenwohnhaus Anif gemeldet. Der Mann ist erst kurz zuvor positiv getestet worden. Umgehend sind alle notwendigen Maßnahmen gesetzt und die Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Zimmern isoliert worden. Der Weiterbetrieb des 55-Plätze-Hauses wurde damit sichergestellt. Das Personal arbeitet in Schutzkleidung. Am Samstag wurden alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal durchgetestet. Die Ergebnisse sollten spätestens am Montag feststehen.

Klare Prioritätenreihung

Die Durchtestungen der Betreuungseinrichtungen erfolgen auf Basis einer klaren Prioritätenreihung: Bis Ende nächster Woche kommen in einem ersten Schritt jene elf dran, die von Covid-19 am stärksten betroffen waren. Schritt zwei betrifft dann Häuser mit bisherigen Verdachtsfällen, insgesamt 47 Einrichtungen, die dann bis circa 10. Mai getestet werden. Danach kommen, je nach Größe, die restlichen 17 Seniorenwohnhäuser an die Reihe, immer die aktuelle Lage im Blick, ob eine andere Einrichtungen vorgezogen werden muss.

Quelle: SN