Fünf Skiunfälle mit sieben Verletzten in Saalbach-Hinterglemm

Die Skifahrer wurden bei den Zusammenstößen teils schwer verletzt. Bei zwei der Kollision begingen Skifahrer Fahrerflucht.

Zu mehreren Skiunfällen mit teils schweren Verletzungen kam es am Mittwoch im Skigebiet von Saalbach-Hinterglemm. Gegen 9 Uhr prallte beim Zwölferkogel ein 65-jähriger Slowene gegen eine 66-jährige Skifahrerin aus Deutschland. Die Deutsche erlitt einen Bruch des Schienbeinkopfes und wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht.

Gegen 9.45 Uhr kam es am Asitz zu einer Kollision zwischen einem 59-jährigen Deutschen und einem 68-jährigen Einheimischen. Der 68-jährige war nach einem Sturz kurz bewusstlos. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige kugelte sich die Schulter aus.

Zwei Skiunfälle mit Fahrerflucht

Gegen 11 Uhr kam es zu einem Skiunfall mit Fahrerflucht. Eine 24-jährige Österreicherin erlitt bei einem Zusammenstoß den Bruch ihres Oberarms. Der Skifahrer, mit dem sie zusammengestoßen war, verließ die Unfallstelle, ohne Erste Hilfe zu leisten oder seine Daten bekannt zu geben. Gegen 11.30 Uhr kollidierten zwei belgische Skifahrer, 53 und 58 Jahre alt, im Bereich des Reiterkogels miteinander, sie wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Fast zeitgleich zog sich ein 71-jähriger Spanier bei einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Skifahrer im Bereich des Reichkendlkopfs auf der Piste einen Oberarmbruch zu. Auch hier beging der zweite Skifahrer Fahrerflucht.

