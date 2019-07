Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Radstadt

Bei einem Unfall in Radstadt sind am Samstagvormittag fünf Menschen verletzt worden: Ein Lkw und ein Pkw stießen zusammen.

Ein 42-jähriger Pongauer geriet mit seinem Lkw auf die Gegenfahrbahn und fuhr gegen den Pkw eines 61-jährigen Deutschen. Die Lenker sowie die weiteren Insassen des Pkws, eine 36-Jährige, ein vierjähriges Mädchen und ein Sechsjähriger, wurden ins Spital gebracht.

Der 42-Jährige lenkte seinen Lkw auf der Ennstal Straße (B320), aus Richtung Schladming kommend, in Richtung Radstadt. Auf einem gerade verlaufenden Fahrbahnabschnitt geriet der Mann mit seinem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte mit seinem Lkw frontal gegen das Auto eines 61-jährigen Deutschen. Im Auto saßen noch eine 36-Jährige am Beifahrersitz sowie ein vierjähriges Mädchen und ein sechsjähriger Bub auf der Rückbank. Die fünf Insassen der am Unfall beteiligten Fahrzeugen wurden verletzt.

An den Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die B320 war im Unfallbereich rund drei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

Quelle: SN, Apa