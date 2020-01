Fünf Verletzte bei Skiunfällen am Neujahrstag

Nach einem Zusammenstoß mit einer schweren Verletzung beging ein Snowboarder laut Polizei Fahrerflucht.

Bei Skiunfällen am Neujahrstag sind im Pongau fünf Wintersportler verletzt worden. In Wagrain kollidierte am Grießenkar ein 13-jähriger Deutscher mit einem 51-jährigen Salzburger. Der Flachgauer erlitt eine schwere Schulterverletzung, der Teenager Prellungen. Auf derselben Piste stieß ein 59-jähriger Deutscher mit einem Snowboarder zusammen. Der Boarder beging laut Polizei Fahrerflucht.



Schwere Verletzung bei Kollision

Der 59-Jährige hatte bei der Kollision eine schwere Oberkörperverletzung erlitten. Er wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Der Snowboarder war vorerst unbekannt, nach ihm wird ermittelt.

Auch im Skigebiet von Obertauern kam es zu einem Unfall. Zwei deutsche Staatsbürger prallten bei der Abfahrt von der Bergstation Angerbahn aufeinander. Eine 51-Jährige erlitt dabei schwere Schulterverletzungen, ein 55-Jähriger wurde an der Hüfte verletzt. Die Unfälle ereigneten sich am Mittwoch zur Mittagszeit beziehungsweise am Nachmittag.

Quelle: SN