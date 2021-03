Fünf Verletzte bei Traktorabsturz im Salzburger Raurisertal

Das Fahrzeug ist mit voll besetztem Anhänger in den Bach gestürzt.

Bei einem Traktorunfall in Rauris (Pinzgau) sind am Dienstagnachmittag fünf Personen verletzt worden. Das Fahrzeug war mit einem offenbar voll mit Menschen besetzten Anhänger im Ortsteil Hundsdorf vom Weg abgekommen und über eine Böschung fünf bis sechs Meter in den nahegelegenen Einödbach gestürzt. Ersten Informationen des Roten Kreuz zufolge wurden zwei Personen schwer und drei weitere Personen leicht verletzt. Insgesamt sollen am Unfall 14 Personen beteiligt gewesen sein.

Bisher noch keine näheren Informationen zum Unfallhergang

"Die Verletzten sind bereits alle am Weg ins Krankenhaus, die anderen Beteiligten werden von einem Kriseninterventionsteam betreut", sagte Rot-Kreuz-Einsatzleiter Stefan Sommerer zur APA. Nähere Angaben zu den Betroffenen und zum Unfallhergang konnte er nicht machen. Insgesamt standen nach dem Unfall zwei Rettungshubschrauber, fünf Rettungswagen samt Sanitäter und ein Notarzt im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Rauris war am Nachmittag noch mit der Bergung des Gespanns beschäftigt.