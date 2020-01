Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B311 bei Maishofen

Ein Einheimischer geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw einer vierköpfigen Familie aus den Niederlanden.

Dr 39-jährige Pinzgauer fuhr laut Polizei am Montagnachmittag mit seinem Auto vom Beschleunigungsstreifen kommend gerade auf die Bundesstraße auf, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Wagen kollidierte. Darin befand sich eine vierköpfige Familie aus den Niederlanden, deren Mitglieder zwischen 62 und 66 Jahre alt sind. Der Einheimische und die Familie wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht bzw. begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Alkotests bei den Fahrzeuglenkern verliefen negativ.

Quelle: SN