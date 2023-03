Am frühen Freitagnachmittag kam es auf der Hochkönig-Bundesstraße (B 164) in Leogang zu einem Kollision zwischen zwei Autos. Ersten Informationen des Roten Kreuzes zufolge wurden fünf Personen leicht verletzt ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert.

BILD: SN/ROTES KREUZ SALZBURG In Leogang kollidierten am Freitag zwei Pkw.

Der Unfall ereignete sich auf der B 164 im Leoganger Ortsteil Rain auf Höhe der dortigen GoKart-Bahn. Das Rote Kreuz war mit drei Rettungsfahrzeugen samt zwei Notärzten im Einsatz.