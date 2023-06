Fünf Verletzte bei zwei Autounfällen mit jungen Lenkern

Bei zwei Verkehrsunfällen mit jungen Lenkern sind am Samstagabend fünf Jugendliche verletzt worden. In Saalfelden verlor eine 18-jährige Autofahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto und krachte in zwei parkende Fahrzeuge. Sie und ihre beiden Mitfahrer, eine 17-Jährige und ein 15-Jähriger wurden dabei verletzt, berichtete die Polizei Salzburg. Alle drei wurden mit der Rettung ins Tauernklinikum Zell am See gebracht.

In St. Johann verlor ein 19-jähriger Altenmarkter ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Er und sein 19-jähriger Beifahrer aus Abtenau konnten sich selbst aus dem Unfallauto befreien und die Einsatzkräfte verständigen. Beide wurden nur leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. Ein Alkotest verlief laut Polizei negativ.