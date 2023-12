Fünf Verletzte bei Brand in Kellerabteil

Das Feuer breitete sich auf ein weiteres Abteil aus. Die Halleiner Feuerwehr war mit 30 Mitgliedern im Einsatz.

In einem Kellerabteil in einem Halleiner Mehrparteienhaus brach am Freitagvormittag aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer aus, das sich auf zwei Abteile erstreckte. Wegen der starke Rauchentwicklung wurden nach Angaben der Salzburger Polizei fünf Menschen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Universitätsklinikum nach Salzburg gebracht. Die Ermittlungen laufen. Die Feuerwehr Hallein war mit 30 Mitgliedern im Einsatz. Das Rote Kreuz war mit einem Notarztteam, zwei Rettungswagen und mit einem Rettungshubschrauber vor Ort.