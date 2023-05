Für Anifer gibt es zum 80. Geburtstag einen Halbmarathon

Helmut Mang ist ein Leben lang Läufer. Kein Verbissener, sondern einer, der genießt. Der Salzburg-Marathon steht für den Anifer im Zeichen mehrerer Jubiläen.

Das Anstoßen auf den Geburtstag muss warten. Das ist für Helmut Mang nicht neu. Sein Ehrentag am 20. Mai fiel schon in der Vergangenheit mit dem Salzburger Marathonwochenende zusammen. Dann hieß es stets: Erst der sportliche Part, dann der gesellschaftliche. Das wird auch heuer so sein, denn der dann frischgebackene 80-Jährige will am Sonntag möglichst fit in die 20. Auflage der "Lauffestspiele" gehen. Er nimmt den Halbmarathon über 21,1 Kilometer in Angriff. Ein Zeitziel gibt es auch: "So um die ...