Für den Jagdhof malte "Seli" im Eiltempo

Für das neue Arabella Jagdhof Resort Fuschlsee in Hof steuerte Künstler Thomas Selinger mehrere Werke bei.

In weniger als zwei Monaten etwas "Einmaliges" für das neue Arabella Jagdhof Resort am Fuschlsee zu erschaffen - mit dieser Herausforderung sah sich der Salzburger Künstler Thomas Selinger in den vergangenen Monaten konfrontiert.

Wie man sich bei der Wiedereröffnung des Resorts Ende November überzeugen konnte, hat Selinger die Aufgabe gemeistert. "Die zeitliche Vorgabe hat mich motiviert und beim ersten Treffen mit meinem Auftraggeber hatte ich die Bilder bereits vor meinem geistigen Auge", sagt der Künstler, der den Leserinnen ...