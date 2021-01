Für die Ärzte war es ein Weihnachtswunder

Birgit Piernbacher hatte sich schon für immer von ihrem schwer an Covid-19 erkrankten Mann verabschiedet. Coronaleugner machen sie wütend.

Die Wertigkeiten haben sich geändert. "Es ist so schön, dass er noch lebt", sagt Birgit Piernbacher (52) über ihren Mann Andreas (56). "Als er das erste Mal wieder angerufen hat, haben wir vor Freude gelacht und geweint." Das war fast zwei Monate, nachdem er wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung in die Intensivstation verlegt worden war. Heute, einen weiteren Monat später, ist Andreas Piernbacher wieder zu Hause. Er hat ein Sauerstoffgerät. "Ohne das komme ich die Stiege nicht hinauf und kann nur ein paar Meter gehen." Das Sprechen ist anstrengend für ihn. Sogar sitzen kann er nicht lange. Er musste es im Krankenhaus erst wieder lernen. "Nach zwei Monaten hatte ich keine Muskeln mehr. Sie waren wie Pudding."

Wo er sich angesteckt hat, weiß bis heute niemand. "Wir haben immer sehr aufgepasst", sagt Birgit Piernbacher. Ihr Mann hat leichtes Asthma und beide arbeiteten lange im Gesundheitsbereich und wussten somit Bescheid. Sie leitete die Pflegeschule in Saalfelden, er war fast 40 Jahre beim Roten Kreuz. Als Andreas Piernbacher Mitte Oktober die für einen grippalen Infekt typischen Symptome wie Gliederschmerzen bekam, machten sie routinemäßig Tests. Beide waren positiv. Aber während sie kaum Symptome zeigte, ging es ihm von Tag zu Tag schlechter. Die Sauerstoffsättigung im Blut sank. Am 24. Oktober riefen sie bei der Nummer 1450 an. Der Pinzgauer wurde sofort ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Von dort ging es gleich weiter in die Intensivstation in Schwarzach.

Zuerst bekam er eine Maske, die die Atmung unterstützt. "Am 1. November riefen sie an, dass sie ihn intubieren mussten, weil er sonst erstickt wäre", sagt Birgit Piernbacher. Am 5. November hatte er fast 41 Grad Fieber. Am 7. folgten eine Arterienverengung im Bein und der Transport ins Landeskrankenhaus, wo man zunächst zweifelte, ob das Bein zu retten sei. Dann kamen eine lebensbedrohliche Nachblutung, ein Nierenversagen und schließlich am 24. November komplettes Lungenversagen. Andreas wurde an die Lungenmaschine angeschlossen. "Ich bin am 25. zu ihm gegangen, um mich zu verabschieden", sagt seine Frau. "Sie haben mir seine Sachen zum Mitnehmen gegeben." Das sei der traurigste Moment gewesen. Aber als sie mit ihm redete, habe er die Augen aufgemacht. "Und Hoffnung gibt es immer."

Als Andreas Piernbacher Anfang Dezember begann, wieder selbstständig zu atmen, sprachen die Ärzte von einem Weihnachtswunder. "Keiner dort, der so schwer erkrankt war wie er, hat überlebt", sagt Birgit Piernbacher. "Wenn ich in die Intensivstation gekommen bin, waren jedes Mal andere Leute dort. Die meisten sind gestorben." Es dauerte Wochen, bis er sich wieder bewegen, wieder sprechen konnte. Am 15. Jänner durfte er nach Hause. Birgit Piernbacher hat in der Zwischenzeit das Bad barrierefrei machen lassen, damit er zurechtkommt. Und sie hat während der Erkrankung ihres Mannes alles in einem Tagebuch aufgeschrieben. "Man ist so rastlos, weil man nichts machen kann."

Sie sagt: "Der sorglose Umgang von Menschen mit der Krankheit und weltfremde Demonstrationen ärgern uns maßlos. Er kann sich das im Fernsehen nicht mehr anschauen und muss abdrehen. Ich kenne Leute, die mit Bussen zu den Demonstrationen fahren, darunter auch ehemalige Schülerinnen von mir. Ich verstehe es nicht. Aber in unserem Bekanntenkreis sehen es mittlerweile alle anders. Ich würde mir wünschen, dass die Leute einmal zusammenhelfen. Es kommt allen zugute und die Pandemie ist schneller vorbei."