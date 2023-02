Für ein behindertes Mädchen mit 100 Jahre alten Holzski durch Österreich

Für ein behindertes Mädchen schleppt Martin Müller seine Eschenlatten von Niederösterreich bis zum Arlberg. Die SN begleiteten ihn auf der Schlüsseletappe Altenmarkt-Schwarzach.

Spendeninfo: Konto AT20 6000 0000 0237 6000, Licht ins Dunkel, Kennwort "Olivia".

Vor dieser Etappe habe er sich am meisten gefürchtet, sagt Martin Müller (66). Gemeint ist die Strecke von Altenmarkt nach Schwarzach. "Aber ich bin Optimist. Ich habe Russland auch überlebt." Dann geht es vom Markterwirt in Altenmarkt hinaus in die minus zwölf Grad frische Luft. Müller trägt Lodenkleidung aus der Zeit um 1900 und hat seine 100 Jahre alten Eschenski an den Rucksack geschnallt. Damit sorgt ...