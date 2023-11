Für Flachgauer Tunnelgegner bleiben viele Fragen unbeantwortet

Während die ÖBB in Planausstellungen über den aktuellen Stand für die Neubaustrecke Salzburg - Köstendorf informieren, fordert die IG Bahntunnel einen Planungsstopp.

Am Montag informierten die ÖBB im Kulturzentrum Hallwang über den aktuellen Planungsstand bei der Neubaustrecke Köstendorf - Salzburg (Flachgau-Tunnel). Am Donnerstag, 9. November, wird für den Raum Köstendorf in der Höheren Bundesanstalt für wirtschaftliche Berufe in Neumarkt von 15 bis 19 Uhr informiert. Allerdings ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung für ein halbstündiges Zeitfenster möglich (https://oebb.arbyte. net/koestendorf-salzburg).

Die "IG Bahntunnel Flachgau betroffener Bürger" sieht bis heute viele ihrer Fragen rund um den Bau des 16,5 km langen Flachgau-Tunnels (geplante Bauzeit: 2027 bis 2040) nicht oder nur unzureichend beantwortet.



Kritik an fehlendem weiteren vierspurigen Ausbau

"Für mich machen diese beiden Tunnelröhren nach wie vor keinen Sinn, weil nach dem Tunnel nicht weiter vierspurig ausgebaut wird. Da steht man vorn und hinten an. Auch die Westbahnstrecke von Wels bis Köstendorf bleibt zweispurig. Warum?", kritisiert Thomas Neff von der IG Bahntunnel das Milliardenprojekt. Zudem würden die Steigungen der Strecke nicht den Anforderungen für den modernen Güterverkehr entsprechen.



Angst um die Trinkwasserversorgung

Obwohl die ÖBB versichern, dass das Trinkwasserreservoir der Riedlwaldplatte durch den Tunnelbau nicht gefährdet werde, fürchten die Tunnelkritiker um die Wasserversorgung von mindestens 40.000 Menschen und auch der Landwirtschaft.

"Schon vor dem Tunnelportal in Köstendorf werden zwei wasserführende Ebenen aufgerissen. Was passiert, wenn der befürchtete Schaden an unserer Trinkwasserversorgung auftritt? Wer übernimmt dann die Verantwortung?", fragt Neff.



Ist das Aushubmaterial radioaktiv belastet?

Ungeklärt sei auch die radioaktive Belastung des Tunnelaushubmaterials. Die Aktivisten der IG Bahntunnel haben in den Bohrlöchern im Bereich der künftigen Tunnelbaustelle hohe Radonwerte gemessen, deshalb sei von einer radioaktiven Belastung des Aushubmaterials auszugehen. Thomas Neff: "Es ist nach wie vor ungeklärt, wo der radioaktiv belastete Aushub von bis zu 3,5 Millionen Kubikmetern deponiert werden soll. Und wie sieht es mit dem Feinstaub aus?" Die Tunnelgegner haben auch weitere Vorkommen des EU-weit streng geschützten Grubenlaufkäfers entdeckt, nämlich gerade dort, wo die ÖBB die Verladegleise für die Abfuhr des Tunnelaushubmaterials errichten wollen. Insgesamt seien es vier Punkte im Baustellenbereich. Neff: "Auch das Tübbingwerk und das geplante Retentionsbecken sind betroffen."

Die IG Bahntunnel fordert einen sofortigen Planungsstopp und einen drei- oder viergleisigen Ausbau der Bestandsstrecke.



ÖBB wollen zum Jahreswechsel Unterlagen einreichen

Für die ÖBB bleibt es weiterhin das Ziel, die Planungsunterlagen um den Jahreswechsel 2023/24 bei der Behörde einzureichen. Die Trasse sei in einem mehrjährigen Trassenauswahlverfahren mit Bürgerbeteiligung ausgewählt und im Rahmen der vertieften Planung weiter optimiert worden. Die Strecke entspreche den in Österreich geltenden Regelwerken für die Trassierung von Eisenbahnstrecken samt den darin enthaltenen Empfehlungen, so die ÖBB. Eine weitreichende Umplanung sei nicht mehr möglich.