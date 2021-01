Für "Fundtiere" wie Tauben ist Stadt zuständig

Hans Lutsch von der ARGE Stadttauben kritisiert, dass es immer noch kein Taubenhaus gibt. Ein reserviertes Budget wurde wieder zurück gestellt.

Italienische Wissenschafter haben 2020 den genetischen Nachweis erbracht, dass Stadttauben eindeutig Nachkommen von Brief- und Zuchttauben und somit Fundtiere sind. Ergo sei die Kommune für ihre Versorgung verantwortlich, sagt Hans Lutsch von der ARGE Stadttauben. Doch mit dem Argument, es handle sich um Wildtiere, putzen sich viele ab. Auch in Salzburg gibt es immer noch kein Taubenhaus. Das dafür bereits zurückgelegte Budget in Höhe von 100.000 Euro hat die Stadt wieder vom Tisch genommen. "Der Ball wird zwischen Baustadträtin Martina ...