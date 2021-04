Für LH Haslauer ist der ganze Bezirk Tennengau Corona-Sorgenkind

Die ab Freitag geltenden verpflichtenden Ausfahrtstests in Hallein sollen nicht nur das Infektionsgeschehen in der zweitgrößten Stadt des Landes unter Kontrolle bringen. Sie sollen auch verhindern, dass sich das Coronavirus im gesamten Bezirk ausbreitet.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Coronainfektionen gehen nicht nur in Hallein nach oben - sie strahlen auch in andere Tennengauer Gemeinden aus. In Hallein gab es am Mittwoch 153 Infizierte, am Vortag waren es noch 148 Fälle gewesen. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner ergibt das 454 Fälle in den vergangenen sieben Tagen. Diese sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz habe sich bereits in den vergangenen zehn Tagen auf einem ähnlich hohen Niveau bewegt, heißt es.



Landeshauptmann "besorgt"

Die Entwicklung sei "besorgniserregend", sagte auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Mittwoch im Landtag. Zwei Drittel der Coronafälle seien in den vergangenen sieben Tagen aufgetaucht, viele Menschen wüssten nicht mehr, wo sie sich angesteckt hätten. Es sei ihm bewusst, dass es sich um "eine große logistische Herausforderung" handle, sagt Haslauer. Auch in Straßwalchen habe es zu Beginn Staus gegeben, "jetzt funktioniert es wunderbar".



Auch in Puch, Kuchl, Oberalm und Adnet steigen die Zahlen

Auch in den Halleiner Nachbargemeinden steigen die Zahlen. In Puch steht die Corona-Ampel seit Mittwoch auf Rot, es gibt 29 positive Fälle, davon wurden 23 in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 486 sogar noch höher als in Hallein. Dienstag waren es noch 23 gewesen.

In Kuchl gibt es 40 Covid-Erkrankte (Dienstag: 32), davon wurden 30 in den vergangenen sieben Tagen gemeldet (Inzidenz: 406).

25 Erkrankte hat Oberalm zu verzeichnen (Dienstag: 18), die Inzidenz liegt bei 426, die Ampel steht (noch) auf Orange.

In Adnet gibt es 18 positiv Getestete (Dienstag: 17), die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 299.



Gesundheitsminister hat Inzidenz-Grenze auf 300 gesenkt

Dass die hohen Halleiner Coronazahlen in andere Gemeinden ausstrahlten, mache ihm "große Sorge", sagt der Landeshauptmann. "Gesundheitsminister Mückstein hat die Inzidenz-Grenze für Ausfahrtstests auf 300 gesenkt, das wird uns noch beschäftigen." Im schlimmsten Fall müsse man den gesamten Tennengau mit Ausfahrtsbeschränkungen belegen.