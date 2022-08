Für Pendler soll ein Parkhaus in Koppl entstehen

128 Stellplätze für Pendler aus dem Flachgau sollen ab dem nächsten Jahr in Koppl errichtet werden.

Das Land Salzburg will Pendler mittels Park-and-ride-Möglichkeiten zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegen. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) hat im März 2019 angekündigt, dass die bisherigen P+R-Plätze verdoppelt werden sollen. Am Montag gab das Land bekannt, dass in Koppl ein neues Parkhaus für Pendler entstehen soll. Die Bustakte seien an der Wolfgangsee-Bundesstraße bereits verdichtet worden. Mittlerweile habe man dort einen Viertelstundentakt geschaffen. "Im nächsten Schritt attraktiveren wir die Park-&-ride-Plätze an der Wolfgangsee-Bundesstraße. Dreh- und Angelpunkt ist dabei Koppl. Dort kreuzen ...