Für Polizei tätiger Salzburger Arzt lehnte Untersuchungen ab: 5250 Euro Geldbuße

Prozess wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs gegen Mediziner endete mit einer - noch nicht rechtskräftigen - Diversion.

"Ich bin unschuldig. Und fassungslos über die Anklage. Ich bin sehr pflichtbewusst und mache für die Polizei eh alles, wenn es nur irgendwie geht."

Mit diesen Worten trat Donnerstag am Landesgericht ein langjähriger Arzt, der seit 1994 per Vertrag auch für die Salzburger Polizei medizinisch tätig ist, dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs entgegen. Staatsanwalt Sebastian Wolfsteiner zu Beginn des Schöffenprozesses: "Der Angeklagte hat als Arzt, der wegen seines Vertrags mit der Landespolizeidirektion funktionale Beamtenstellung hat, trotz seiner Anforderung durch die Polizei zwischen Februar und April 2022 in drei Fällen Untersuchungen psychisch kranker Personen verweigert." In diesen Fällen ging es um "zwingend notwendige Untersuchungen nach dem Unterbringungsgesetz; um Unterbringungen in die Psychiatrie, die nur nach vorheriger Untersuchung und ärztlicher Bescheinigung zulässig sind". Durch sein (Nicht-)Handeln habe der Arzt letztlich zwei Männer und eine Frau aus Salzburg an ihrem Recht auf persönliche Freiheit geschädigt.

Im ersten Fall wurde der Arzt von der Polizei angewiesen, in ein Seniorenwohnheim zu kommen, um einen Bewohner zu untersuchen, der in Suizidabsicht eine Vielzahl an Schlaftabletten genommen hatte. Der Arzt habe jedoch sein Kommen mit dem Hinweis abgelehnt, dass es "gerade so zugeht". Die Polizisten sollten doch mit einer Einweisung wegen "Gefahr im Verzug" vorgehen. Im zweiten Fall habe ihn die Polizei kontaktiert, zu einer dementen, stark abgemagerten Frau zu kommen. Hier soll der Arzt gesagt haben: "Das ist am Arsch der Welt. Ich komme nicht. Die Polizisten sollen die Rettung rufen." Im dritten Fall wurde der Angeklagte polizeilich angefordert, um einen Mann zu untersuchen, der seine Nachbarin bedroht haben soll und Anzeichen von Fremdgefährdung zeigte. Diesmal sagte der Arzt laut Anklage: "Nein. Jetzt ist es genug!"

Verteidiger kritisierte die Anklage scharf

Franz Essl, Verteidiger des vielbeschäftigten, nach wie vor für die Polizei und auch die Justizanstalt tätigen Arztes, kritisierte die Anklage scharf: "Mein Mandant hat seit 1994 einen freien Dienstvertrag mit der Polizei. Er kann keinen wissentlichen Missbrauch der Amtsgewalt begangen haben, weil er gar kein Beamter ist. Und nicht wusste, dass er angeblich Beamtenstellung haben soll." Zudem sei sein Mandant damals deshalb nicht zu den besagten Personen gefahren, "weil er total überlastet war". Abgesehen davon sehe das Unterbringungsgesetz ja auch die Möglichkeit vor, "die Leute zum Arzt hinzubringen". In seiner Vernehmung betonte der Angeklagte, dass "ich einfach so viele Dienste für die Polizei angenommen habe, damit das System nicht kollabiert - wegen der Personalnot dort im ärztlichen Bereich".

Am Ende des Beweisverfahrens übernahm der Arzt aber Verantwortung für das ihm angelastete Tatgeschehen. Victoria Winkler, die Vorsitzende Richterin, schloss das Verfahren mit einer Diversion: Gegen Zahlung einer Geldbuße von 5250 Euro werde das Verfahren eingestellt. Der Diversionsbeschluss ist noch nicht rechtskräftig - der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab.