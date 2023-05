Für richtig "Gut Drauf" Sein gibt es tolle Preise

Beim Gesundheitspreis des Jugendrotkreuzes räumten fünf Salzburger Schulen die Preise ab.

Im SN-Saal wurde am Dienstag der "Gut Drauf Gesundheitspreis" verliehen. Den Wettbewerb veranstaltet das Salzburger Jugendrotkreuz in Kooperation mit der Uniqa Versicherung. 14 Schulen aus dem gesamten Bundesland haben mitgemacht und innovative Projekte eingereicht - alle befassten sich mit dem Thema Gesundheit. Es ging um Bewegung im Schulalltag, gesunde Ernährung, Umweltschutz und um den menschlichen Umgang miteinander. Von fünf Schulen reisten Kinder und Lehrende an, um ihre Auszeichnung entgegen zu nehmen. Der Sonderpreis des Roten Kreuzes (300 Euro) ging an die Volksschule Untertauern. Die Schüler und Betreuerinnen beschäftigten sich in ihrem Projekt "Insel der Emotionen" mit gewaltfreier Kommunikation. Der zweite Sonderpreis (300 Euro) - zur Verfügung gestellt vom Land Salzburg - ging an die Volksschule Viehhofen. Ihr Projekt trug den Titel "Gut gesummt ist halb gewonnen". Die drei Hauptpreise stellte die Uniqa zu Verfügung. Den ersten Platz (1500 Euro) holte sich die Volksschule Parsch. Diese integrierte "Circuskünste im Schultag" und präsentierte in einem eigenen Zelt ihren "Circus Parschinski". Der zweite Platz ging an die HBLW Saalfelden. Sie verarbeiteten fantastische Ideen zum Thema "Jung trifft und hilft Alt". Platz drei (400 Euro) holte die Volksschule an der Salzach in St. Johann. Sie befasste sich mit gesunder Ernährung und dem achtsamen Umgang mit unseren Lebensmitteln. Zur Auflockerung der Preisverleihung sang das Vokalensemble der 4B des PG Borromäum.