"Für so ein Projekt braucht es eine Vision und viel Mut"

109 erhaltenswerte Gebäude in der Stadt Salzburg haben Sanierungsbedarf. Ein junges Ehepaar bewahrt nun eines davon für die Zukunft.

Gebäude, für die ein Erhaltungsgebot gilt, werden in der Öffentlichkeit meistens dann diskutiert, wenn der Abbruch genehmigt wird und wieder eines der alten Häuser von der Bildfläche verschwindet. Selten wird von erhaltenswerten Häusern berichtet, die nicht abgerissen, sondern im Gegenteil aufwendig saniert werden. Der Moosbruckerhof vulgo das Kasstechergut in Leopoldskron ist ein solches Haus. Ab den 1920er-Jahren wurde der Hof an der Moosstraße über drei Generationen als Landwirtschaft geführt. "Mit der Sanierung möchte ich meinen Großeltern ein Denkmal setzen", sagt Sabrina Reichl, die ihr erstes Lebensjahr in dem Haus verbracht hat und dann mit ihren Eltern in das neu errichtete Nebenhaus übersiedelt ist.