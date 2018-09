"Fürs Auflehnen war ich einfach zu feig"

Den Sommer 1968 verbrachte Diego Sieber in England - für den 17-Jährigen aus der Provinz damals eine Offenbarung.

Streng genommen hat Diego Sieber das 68er-Jahr gar nicht gebraucht, um zur Musik zu finden. Vielmehr fand die Musik ihn - und zwar schon im zarten Alter von sechs Jahren. "Mein Vater war Pianist, meine Mutter Sängerin und Pianistin. Wir fünf Brüder wurden früh dazu verdonnert, uns musikalisch ausbilden zu lassen", erzählt Sieber. So nahm der Halleiner schon mit sechs Jahren an der Musikschule Klavierunterricht, mit sieben kam der Chorgesang dazu.

Durch seine älteren Brüder kam er früh mit der Musik von Elvis Presley und Bill Haley in Berührung. Mitte der 1960er-Jahre spielte der 14-Jährige bereits Hits der Beatles und Stones auf seiner Gitarre nach. An den Namen seiner Ende der 60er gegründeten ersten Schülerband kann sich der heute 67-Jährige zwar nicht mehr erinnern.

"Die Bands haben um Häuser besser gespielt als wir." Diego Sieber über seine Zeit in England

An die Auswirkungen des Jahres 1968 auf seine weitere musikalische Karriere dafür umso besser. Den Sommer des sagenumwobenen Jahres verbrachte der damals 17-Jährige in England, um seine Englischkenntnisse aufzubessern. "Damals habe ich haufenweise Bands gehört, die um Häuser besser gespielt haben als wir in Österreich", erinnert sich Sieber. Im Dorfgasthaus des Kaffs, in dem er untergebracht war, gab es jedes Wochenende Livemusik. "Ich habe mich dort in musikalischer Hinsicht sehr weitergebildet und viel Neues kennengelernt", sagt Sieber.

Zurück aus England war klar, dass die Haare länger werden mussten. "Das stieß bei meinen Eltern auf Widerstand, auch wenn ich musikalisch nie eingebremst wurde", sagt Sieber, der sich selbst nicht als "großen Revoluzzer" bezeichnet. "Fürs Auflehnen gegen das Establishment war ich wohl einfach zu feig. Oder vielleicht noch zu jung."

"Natürlich haben wir mal was geraucht." Diego Sieber

Was nicht heißt, dass nicht auch experimentiert wurde. "Natürlich haben wir mal was geraucht. Hallein war ja damals eine Rauschgift-Hochburg." Von Fixereien habe er aber nichts mitbekommen. "Das hat mich nie interessiert." Auch beim Alkohol hielt er sich, als es Mitte der 70er mit der Musik gut zu laufen begann, immer mehr zurück. "Vor allem die Monatsjobs, bei denen wir sechs Tage am Stück gespielt haben, gingen wahnsinnig an die Substanz. Das verträgt sich nicht mit dem Saufen", lacht Sieber.

Bevor es ab 1973 mit den "Sweet Lovers" für ihn musikalisch bergauf ging, spielte er Anfang der 70er bei "Early Supper" in Hallein. An die Auftritte in der legendären Hafnerdiele in Hallein erinnert sich Sieber heute noch gerne. "Da ist es schon zum 5-Uhr-Tee ordentlich zugegangen. Damals ist man noch um des Tanzens willen fortgegangen." Die Musik hat ihn bis heute nicht losgelassen. Ab Ende der 70er spielte er bei den volkstümlichen Keuschnigg Buam. Knapp 20 Jahre lang leitete er den Robert-Schollum-Chor, bevor er 1994 sein Vocalensemble "The Sieber Sound Formation" gründete.