Fürs Gärtnerglück fehlt nur noch ein kleines Stück Erde

Im Flachgau trotzen Hobbygärtner dem späten Winter. Selbst Mieter im Wohnblock können sich auf die Saison freuen - in Gemeinschaftsgärten.

Auch wenn es nicht danach ausschaut: Der Frühling kommt bestimmt und die Vorbereitungen auf die Saison der Hobbygärtner laufen auf Hochtouren. Sogar wer im Mehrparteienhaus wohnt, keinen eigenen Garten oder einfach keine Ahnung hat, wie es geht, kann mittun.

In Henndorf zum Beispiel entsteht in diesen Wochen ein Gemeinschaftsgarten. Anfang Mai soll es dann so richtig losgehen. Jeder könne mitmachen, von jungen Eltern, die ihren Kindern zeigen wollten, woher das Gemüse komme und wie es schmecke, bis zu ...