Bei der Abfahrt von der Großglockner Hochalpenstraße hat am Sonntagvormittag eine 50-jährige Rennradfahrerin ein entgegenkommendes Kleinmotorrad touchiert.

Die Deutsche wollte auf der Salzburger Seite der Straße in einer lang gezogenen Rechtskurve einen Pkw überholen und geriet dabei dem Zweirad zu nahe.

Die Frau kam zu Sturz und musste vom Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht werden. Der Unfallgegner kam nicht zu Sturz und blieb unverletzt.

(APA)