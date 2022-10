Fuschl: Motorradfahrer überholte trotz Sperrlinie - Kollision

Ein 33-jähriger Tennengauer prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden Pkw und wurde verletzt.

Der Motorradlenker aus dem Tennengau hatte am Montagnachmittag auf der Wolfgangseestraße (B158) im Gemeindegebiet von Fuschl am See trotz Sperrlinie ein Auto überholt und war seitlich gegen den entgegenkommenden Pkw eines 62-jährigen Flachgauers geprallt, der zuvor von der Dorfstraße nach links auf die B158 abgebogen war. Der Tennengauer wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und Einsatzkräfte des Roten Kreuzes mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Salzburg geflogen. Der Autolenker aus dem Flachgau blieb unverletzt.