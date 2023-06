Ein Motorrad und Pkw kollidierten.

Am Samstagvormittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Wolfgangsee Straße (B158) in Fuschl am See. Auf der Kreuzung der B158 mit der Perfalleckstraße auf Höhe des Red Bull-Headquarters stieß ein Motorrad mit einem Pkw zusammen. Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde laut ersten Informationen des Roten Kreuzes mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.