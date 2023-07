Fuschl setzt auf umweltfreundliche Energie und Mobilität

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen wird immer wichtiger. Die Gemeinde Fuschl und heimische Unternehmen leisten außerdem ihren Beitrag, um Strom und Wasser einzusparen.

Die Gründung einer Energiegemeinschaft bringt der Gemeinde Fuschl am See mehr Spielraum in Sachen Stromnutzung. War bisher die Energie, die durch die Photovoltaikanlagen produziert wurde, rein auf die Gebäude bezogen, kann in Zukunft Energie eingespeist werden und von gemeindeeigenen Abnehmern direkt verbraucht werden. Dies macht ein Zähler, der alle Viertelstunden den Stromverbrauch misst, möglich.

Strom und Wasser sparen

Die Einspeisung überschüssigen Stroms passiert nach aktuellem Verbrauch und Bedarf. "Die momentan bestehenden PV-Anlagen können insgesamt einen Peak von 200 Kilowattstunden erreichen", sagt Bürgermeister Franz Vogl. Kommendes Jahr soll auf dem erweiterten Kindergarten nochmals eine 50-Kilowatt-Anlage errichtet werden. Gemeinsam mit dem Fuschlseebad, das zu 100 Prozent im Gemeindebesitz ist, werden so die Rahmenbedingungen für die Energiegemeinschaft geschaffen. Die Gemeinde Fuschl mit Amtsleiter Andreas Schildbeck arbeitet derzeit das geplante Carsharing Projekt aus.

Gemeinsame PKW-Nutzung

Demnächst entstehen eine Elektro-Ladestation und eigene Parkplätze, beim Park&Ride-Parkplatz sogar eine Booster-Ladestation für die Öffentlichkeit. Ähnlich dem Modell in Seekirchen soll eine einfache Nutzung mittels App und über den Carsharing-Verein garantiert werden.

Der umweltfreundlichen Mobilität hat sich auch der Unternehmer Jakob Schmidlechner verschrieben. Mit seinem Rennrad- und Triathlonhotel zieht er sportliche und naturverbundene Urlauberinnen und Urlauber an. "Das Publikum wird jünger", so der Hotelier, denn die Geschwindigkeit des Lebens habe zugenommen und viele sehnen sich nach Ruhe und Erholung in der Natur. "Gerade in der Tourismus- und Hotelbranche ist der Co2-Abdruck ein großes Thema", sagt er. "In unserer Region, wo wir immer noch genug Wasser haben, sollten wir besonders darauf achten, auch wenn es manchmal unbequem ist." In seinem Hotel deckt er mit der hauseigenen 29-Kilowatt-Photovoltaikanlagezehn Prozent des Eigenbedarfs. Um den Wasserverbrauch zu senken, wurde das tägliche Zimmerservice als Standarddienstleistung abgeschafft. Natürlich wird das Service auf Wunsch des Gastes kostenfrei durchgeführt, aber eben nicht mehr automatisch. Schmidlechner möchte den Menschen nicht mit erhobenem Zeigefinger begegnen, sondern sie entsprechend informieren. Es gäbe Gäste aus der städtischen Regionen, die nicht wüssten, dass Wald und Wiesen hier jemandem gehören und Hunde nicht einfach überall hinlaufen dürfen, schildert er. Das Hotel Jakob ist Mitgliedsbetrieb von "Roadbike Holidays" und der Rennradregion Salzkammergut.

Sichere Wasserversorgung

Die Sicherstellung der Wasserversorgung ist in Fuschl ebenfalls Thema. Derzeit werden Probebohrungen durchgeführt, die Daten über die Wasserqualität liefern. "Das Land hat empfohlen, die Wasserversorgung in den nächsten ein bis zwei Jahren durch eine zweite Quelle abzusichern", so der Bürgermeister. Außerdem wird die Trinkwasseraufbereitung auf Ultrafiltration umgestellt. Im Gemeindegebiet werden außerdem herkömmliche Beleuchtungskörper durch moderne, sparsamere LED ersetzt. Rund ein Drittel der 300 Lichtpunkte wurden bereits erneuert, heuer folgen weitere 120, nächstes Jahr dann die restlichen.