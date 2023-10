Fußball in Bad Gastein: "Wir sind leider noch nicht über den Berg"

Bad Gastein kehrte mit der Kampfmannschaft im Sommer wieder in den Ligabetrieb zurück. Ganz rund läuft es bei den Pongauern noch nicht.

"Wichtig ist für uns, dass wir wieder eine Kampfmannschaft stellen", erklärt Bad Gasteins Sportlicher Leiter Alwin Wigele, der mit den Pongauern vor einigen Jahren schon viel rosigere Zeiten erlebt hat. Derzeit befinden sich die Pongauer im Mittelfeld der 2. Klasse Süd und haben Woche für Woche mit Personalproblemen zu kämpfen. "Wir bringen die Truppe zwar jedes Wochenende zusammen, aber es ist nicht zufriedenstellend. Die Trainingsbeteiligung ist leider nicht gut."

Am Wochenende reichte es zu Hause gegen Zederhaus nach einer 3:1-Führung nur zu einem 3:3, nun reist man am Samstag nach Muhr. "Wir hätten einige sehr gute Spieler im Kader, leider sind sie zu launisch und nehmen die ganze Sache nicht zu 100 Prozent ernst", betont Wigele.

Dass Bad Gastein in absehbarer Zeit um die Rückkehr in die 1. Klasse Süd mitspielt, glaubt Wigele nicht. "Wir sind noch nicht über den Berg, der Winter wird sicher hart. An den Aufstieg brauchen wir nicht zu denken." Positiv stimmt den Funktionär, dass das Umfeld voll hinter dem Verein steht. "Die Sponsoren haben uns auch in schweren Zeiten die Treue gehalten und wir sind finanziell gut aufgestellt. Sportlich wird es leider Jahre dauern, bis man sich erholt hat. Wir geben aber sicher nicht auf und werden auch in Zukunft unser Bestes geben und werden dafür hoffentlich einmal belohnt."