Der FC Schalke 04 trauert um einen Fan, der aus "noch ungeklärten Gründen" im Trainingslager des deutschen Bundesliga-Aufsteigers in Mittersill gestorben ist.

Das teilte der Verein am Donnerstag via Twitter mit. "Der FC Schalke 04 ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihnen", schrieb der Club. Mannschaft und anwesende Fans legten für den verstorbenen Anhänger am Donnerstag eine Schweigeminute ein.

Die Mannschaft von Schalke 04 befindet sich derzeit zum insgesamt sechsten Mal zum Trainingslager in Mittersill. Zwischen der "Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern" und Schalke besteht eine entsprechende Kooperation. Der Club aus der Großstadt Gelsenkirchen wird traditionell von teils tausenden Anhängern begleitet. Die touristische Umwegrentabilität (Nächtigungen, Eintritte, Konsumationen usw.) ist deutlich höher einzustufen, als jene Summe, die die Tourismusorganisation in das Trainingslager des populären Fußballvereins investiert.