Fußball spielen zur Erinnerung

Vor elf Jahren starb der U9-Spieler Leonhard Thalhammer beim Fußballspielen im eigenen Garten. Im Gedenken an ihn treffen sich am Pfingstwochenende Mannschaften aus ganz Österreich in Anif. Die Freude am Sport steht im Vordergrund.

BILD: SN/SIGRID SCHARF Leonhard-Thalhammer-Gedächtnisturnier BILD: SN/SIGRID SCHARF Eva Thalhammer, die Mutter von Lonhard. BILD: SN/SIGRID SCHARF Die Anifer erreichten den 5. Platz BILD: SN/SIGRID SCHARF Die Sieger kamen aus St. Pölten.

20 junge Fußballmannschaften aus ganz Österreich und Bayern, 200 Kinder, in Summe rund 500 Menschen täglich auf der USK-Sportanlage in Anif: Das Pfingstwochenende steht hier ganz im Zeichen des 11. Leonhard-Thalhammer-Gedächtnisturniers.

Samstag spielte bereits die U10, Sonntag die U9, und am Pfingstmontag, treten die U8-Mannschaften gegeneinander an.

"Gefühlsmäßig ist das unsere größte Veranstaltung im Jahr. Die Mannschaften kommen aus Salzburg, Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark, aus Bayern und eine sogar aus Neu-Ulm", erzählt Christian Fuchs vom USK Anif. Er ist der Mann, bei dem organisatorisch die Fäden zusammen laufen. Den weitesten Weg haben die Grazer zu bewältigen, die junge Truppe des Grazer GAK tritt in der U9 und der U10 gleichzeitig auch als Titelverteidiger an.

Auch wenn die Freude am Sport heute im Vordergrund steht, der Hintergrund für dieses Gedächtnisturnier ist ein trauriger: Beim Fußballspiel im eigenen Garten bekommt der fußballbegeisterte Leonhard Thalhammer einen Fußball in den Bauchraum, kippt um und verstirbt noch im Krankenhaus. Das war vor elf Jahren.

"Der damalige USK-Präsident Franz Stiller-Hohla und mein Vorgänger Hans Krüger hatten dann die Idee zu diesem Gedächtnisturnier - damit der Bub nicht vergessen wird. Und so ist es jetzt gekommen", sagt Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner. Die Erlöse aus dem Turnier kommen dem Vereinsnachwuchs zugute. "Wir dividieren durch drei und jeder Trainer entscheidet, womit er den Spielerinnen und Spielern seiner Altersklasse eine Freude machen kann. Mit der U10 fahren wir heuer zum Bodensee-Cup", freut sich Fuchs.