Fußball ums Eck: Stadtteile jagen jetzt das Runde

Das Projekt "Heimspiel" kommt von Graz nach Salzburg. Dabei spielen Kinder, die noch in keinem Verein sind, wohnortnahe Fußball.

Das "Recht auf Spielen" ist in der UN-Kinderrechtskonvention (Artikel 31) verankert. Trotzdem reagiert das nachbarschaftliche Umfeld auf kindlichen Spiellärm oft mit Ärger und Verboten.

Hier setzt das Projekt "Heimspiel" an. Unter Anleitung von Pädagoginnen des SOS-Kinderdorfs sollen Kinder von vier bis zehn Jahren gezielt für Sport und Bewegung begeistert werden. Einfach, unkompliziert, vor Ort. In der Stadt Salzburg läuft die Aktion seit Dienstag. In fünf Wohnsiedlungen finden im Zweiwochen-Rhythmus solche "Heimspiele" statt.

"Bankerlfußballarena" in Siedlungen

...