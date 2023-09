Fußball-Unterhaus: "Graue Maus" mischt im Spitzenfeld mit

Nach schwierigen Jahren zeigt sich der SSK in dieser Saison stark verbessert und ist die positive Überraschung in der 2. Klasse Nord A.

Die glorreichen Zeiten in Salzburgs höchsten Amateurligen sind beim SSK längst vorbei. Seit vielen Jahren ist der Stadtverein nur mehr in der 2. Klasse beheimatet und war auch in untersten Liga oft nur auf den hintersten Plätzen zu finden. Nun scheint es beim Traditionsverein aber wieder bergauf zu gehen. Unter Trainer Tuncay Sari, der seit Kurzem auch Obmann des Clubs ist, legten die Gnigler einen starken Saisonstart hin und stehen derzeit auf Platz zwei.

"Die Mannschaft zieht voll mit und versteht sich sehr gut. Das ist auch bei unseren Spielen gut zu sehen", freut sich Sari, der mit seinem Team am vergangenen Wochenende Absteiger Schleedorf auswärts klar mit 4:1 bezwingen konnte. Das Wort Aufstieg nimmt der Trainer trotz der positiven Entwicklung noch nicht in den Mund: "Wir wollen unter die Top-Fünf kommen und uns stetig verbessern."

Großen Anteil am Erfolg haben auch Anil Güven und Kadir Eyigün. Das Duo spielte in seiner besten Zeit mit dem ASV Salzburg in der 1. Landesliga und lässt die Karriere nun beim SSK ausklingen. "Sie haben sich sehr gut eingefügt und können den Unterschied ausmachen", sagt Sari, der aktuell auf einen 25-Mann-Kader zurückgreifen kann.

Insgesamt entwickelt sich der Stadtverein derzeit in die richtige Richtung. Während viele Clubs im Salzburger Unterhaus mit Personalproblemen zu kämpfen haben, stellen die Städter sogar eine Reserve. "Das ist sehr erfreulich. Auch unsere zweite Mannschaft spielt stark und hat in den ersten sechs Runden erst ein Spiel verloren." Weiter geht es für die Gnigler am Samstag mit dem Heimspiel gegen den Stadtrivalen Leopoldskron. "Wenn wir unsere Qualität wieder auf den Platz bringen, dann können wir den nächsten Dreier holen."