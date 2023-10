Fußball-Unterhaus: Piesendorf bittet Mittersill zum Tanz

Im Duell Aufsteiger gegen Absteiger steht auch die Tabellenführung der 2. Landesliga auf dem Spiel.

In der 2. Landesliga Süd zeichnet sich ein Dreikampf um den Meistertitel ab. Mittersill, Maria Alm und Piesendorf liegen nur nicht punktgleich an der Spitze, weil die Piesendorfer zuletzt in Eben nach 3:0-Führung nur 4:4 spielten. "Vielleicht kommt das nach acht Siegen in Serie aber zum richtigen Zeitpunkt", sagt der Trainer des Tabellendritten, Manuel Entleitner. Sein Team empfängt am Samstag (14 Uhr) den Spitzenreiter Mittersill.

"Wir erwarten viele Zuschauer und ein heißes Derby", sagt der Coach des Absteigers. Seine Mannschaft war in den vergangenen Wochen richtig in Fahrt gekommen. Überraschend, wie Entleitner betont. "Dass es so gut läuft, haben wir nicht erwartet. Wir werden jetzt auch gegen Mittersill alles hineinhauen. Sie haben die qualitativ beste Mannschaft der Liga."

Von der Favoritenrolle will Mittersills Dominik Schneider nichts wissen. "Die zwei Mannschaften sind auf Augenhöhe. Wir sind auf alle Fälle bereit für das Duell", sagt der Sportchef und Spieler. "Wichtig wird sein, wer besser in das Spiel hineinstartet." Bei bislang acht Siegen - zuletzt einem knappen 1:0 gegen St. Veit - und drei Unentschieden kann Schneider über den bisherigen Saisonverlauf nicht klagen. "Als Aufsteiger ungeschlagen - da müssen wir zufrieden sein."