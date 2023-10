Fußball-Unterhaus: St. Michael will mit 30 Punkten überwintern

Die Lungauer sind nach einem Zwischentief wieder in Fahrt und freuen sich auf das erste Heimspiel auf der neuen Anlage.

Hannes Marktl (r.) und Co. spielen bisher eine gute Saison.

Eine kuriose Situation erlebten die Kicker von St. Michael am vergangenen Wochenende: Weil Gegner Konkordiahütte zu viele Verletzte zu beklagen hatte, konnten die Pongauer nicht antreten und so gehen die drei Punkte kampflos an St. Michael. "Nicht optimal. Wir hätten natürlich sehr gerne gespielt. Uns entgehen ja auch Einnahmen", erklärt Trainer Gerald Payer, dessen Mannschaft zuletzt aus fünf Spielen 13 Punkte holen konnte.

"Nach einem starken Start hatten wir leider einige Ausfälle und konnten das Level nicht halten. Jetzt sind wir aber wieder in Fahrt und wollen bis zur Winterpause noch ordentlich punkten", sagt Payer, der ein Ziel vorgibt: "Wenn wir mit 30 Zählern überwintern, dann sind wir voll im Soll und haben auch die vordersten Plätze noch im Visier."

Nach dem Abstieg aus der 1. Landesliga wollen die Lungauer in der 2. Landesliga Süd vorne mitspielen, der Aufstieg ist aber nicht Pflicht. Groß ist die Vorfreude auf das erste Spiel auf der neuen Anlage. Anfang November wird es soweit sein. "Das letzte Heimspiel vor der Pause werden wir auf dem neuen Platz austragen", sagt Payer.