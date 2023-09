Fußball-Unterhaus: Tamsweg zeigt wieder seine alten Tugenden

Nach vier sieglosen Spielen konnte Tamsweg wieder jubeln: Mit viel Herz und Leidenschaft soll nun auch Bergheim in die Knie gezwungen werden.

In Topform: Bernhard Schiefer

Stark ersatzgeschwächt trat Tamsweg am vergangenen Wochenende die Reise nach Anthering an und lag nach 45 Minuten mit 1:2 in Rückstand. "Der Gegner war besser, nur dank unseres überragenden Goalies Bernhard Schiefer waren wir noch im Spiel", erklärt Tamsweg-Präsident Harald Moser, der nach der Pause ein komplett anderes Gesicht seiner Mannschaft sah. "Wir haben die Tugenden aus der Vorsaison gezeigt: Die Mannschaft hat sich mit viel Herz und Leidenschaft zurückgekämpft."

Dank Toren von Andreas Jäger und Peter Macheiner, der wegen Personalnot reaktiviert wurde, siegte die Truppe von Trainer Johann Davare am Ende noch mit 3:2. "Es war sensationell, wie die Mannschaft im zweiten Durchgang aufgetreten ist", freut sich Moser. Auch die Youngsters Dominik Peermann, Johannes Filous (beide 16) und Leon Schweiger (15) hatten mit guten Leistungen Anteil am Erfolg. "Sie haben ihre Sache sehr gut gemacht und eine Talentprobe abgelegt."

Welchen Weg die Tamsweger in den kommenden Jahren einschlagen wollen, ist für Moser klar: "Wir wollen die besten Talente aus dem Lungau bei uns haben und sie weiterentwickeln."

In der Meisterschaft geht es für Tamsweg am kommenden Sonntag zu Hause gegen den Tabellenzweiten Bergheim weiter: "Eine schwere Aufgabe. Ich hoffe, dass einige unser verletzten Spieler wieder zur Verfügung stehen. Mit unseren Tugenden, Herz und Leidenschaft, können wir Bergheim sicher fordern. Ich freue mich auf ein spannendes Spiel und hoffe, dass wir unseren Zuschauern eine gute Partie bieten können."