Fußballer verzichten auf "Lichtverschmutzung"

Der FC Pinzgau wird seine Flutlichtanlage in der Bürgerau verbessern, aber nicht wie ursprünglich geplant auf 800 Lux Beleuchtungsstärke ausbauen. Dieses Vorhaben war für Umweltanwältin Gishild Schaufler nicht genehmigungsfähig. Das Licht wäre nicht nur wesentlich heller als jetzt gewesen, sondern es hätten auch die Masten erhöht werden müssen und die Leuchten wären nicht dimmbar gewesen, so Schaufler. Die negativen Auswirkungen von künstlichem Licht in der Nacht auf die Natur seien in den letzten Jahren vermehrt erforscht worden. Und die Anlage ...