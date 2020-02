Fußballspiel in Salzburg kurzfristig abgesagt: Ein Sturm der Entrüstung

Die Absage erwischte nicht nur Tausende Fans auf dem falschen Fuß: Red Bull sagt, man sei erst am Donnerstag über den Orkan informiert worden. Die ZAMG warnte aber schon tags zuvor. In der Nacht kam es noch zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zweier Fangruppen.

"So eine Scheiße." "Ich fass' es nicht." Die Enttäuschung der Eintracht-Frankfurt-Fans, die sich am Donnerstagnachmittag im Kaiviertel mit reichlich Bier für das Europa-League-Rückspiel gegen den FC Salzburg in Stimmung brachten, war naturgemäß groß.

"Wir waren die letzten paar ...