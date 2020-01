Fußfessel kostet Verurteilte bis zu 660 Euro im Monat

Dem Altbürgermeister und zwei (Ex-)Beamten drohen Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe. Schlimmstenfalls bedeutet das Gehaltspfändung bis auf das Existenzminimum.

Die Stadt wird demnächst brisante Anwaltspost verschicken. Sie will 1,326 Mio. Euro Rechtskosten von den in der Swap-Affäre verurteilten drei Stadtvertretern zurück. Das Kontrollamt hat die Ausgaben in akribischer Kleinarbeit zugeordnet: Laut einem internen Rohbericht geht es bei Ex-Bürgermeister Heinz Schaden um über 500.000 Euro - also mehr als zuletzt berichtet - und bei den beiden (Ex-)Beamten um je 300.000 bis 400.000 Euro.

Selbst das Müllhinaustragen wird überwacht

Der Endbericht brauche nur im Kontrollausschuss abgesegnet zu werden, heißt es im Büro von Bürgermeister Harald Preuner. "Uns sind die Hände gebunden. Wenn wir das nicht tun, haben wir selbst eine Untreue hängen", sagt man zum menschlichen Aspekt der Causa, die den Altbürgermeister am härtesten zu treffen scheint.

Schaden sei über Weihnachten in Spitalsbehandlung gewesen, berichten Bekannte. Inzwischen ist der 65-Jährige wieder zu Hause in seiner Altstadtwohnung, wo ihn zuletzt Mitarbeiter der Bewährungshilfe besuchten. Der Verein Neustart prüft die Anträge auf Fußfesseln, die drei Verurteilte gestellt haben: Schaden (ein Jahr unbedingt) sowie die früheren Finanzchefs von Stadt und Land (je sechs Monate unbedingt). Schadens Ex-Finanzdirektor, der den Beamtenstatus verlor und nun bei der Stadt-Tourismusgesellschaft arbeitet, wird demnächst den elektronischen Hausarrest antreten (siehe Kasten).

"Die Anlegung wird mit der Überwachungszentrale in Wien koordiniert, das kann zwei, drei Wochen dauern", erklärt Dietmar Knebel, Leiter der Justizanstalt Puch. Die Fußfessel kostet die Verurteilten übrigens bis zu 660 Euro im Monat. Der Vollzugskostenbeitrag von maximal 22 Euro am Tag wird anhand der Einnahmen und Ausgaben des Häftlings errechnet. Sozial integrierte Verurteilte trifft das naturgemäß härter als "randständig" lebende Personen. "Eine Fußfessel ist weniger lustig, als viele meinen", sagt Johannes Bernegger, Leiter der Bewährungshilfe. "Der Tagesablauf ist komplett durchgetaktet, es spiegelt wider, was Häftlinge hinter Mauern auch dürfen." Alles, vom Verlassen des Hauses bis zur Rückkehr, die Stunde Freigang und selbst das Müllhinaustragen ist genauestens vorgegeben.

Freunde haben fünfstelligen Betrag für Schaden gespendet

Schadens Antrag wird noch geprüft. Als Pensionist muss er eine Tagesstruktur vorweisen - Hobbys, Vereinstätigkeiten, Sport -, "da niemand den ganzen Tag in der Wohnung eingesperrt sein darf" (Bernegger). Die Fälle seien keine Chefsache. "Ich habe ganz klar ausgegeben, die Verurteilten werden behandelt wie alle anderen. Wir rechnen damit, dass die Herren das ganz pragmatisch und rasch hinter sich bringen wollen."

Ohnedies könnten die drohenden Regressforderungen weitaus bösartiger sein. So hat das Land die Stadt auf 4,8 Mio. Euro Rückzahlung für die sechs inkriminierten Zinsgeschäfte geklagt (das Gericht bezifferte den Schaden mit 3,5 Mio. Euro). Egal, ob die Geldfrage strittig oder gütlich bereinigt wird, es handelt sich um ruinöse Summen. Zudem haben die Verurteilten ihre Politiker- und Beamtenpensionen in Höhe "von ein paar Tausendern" verloren, heißt es im Magistrat.

"Wo wollen die Behörden sich denn noch schadlos halten? Es sind doch kaum Vermögenswerte da", meint der Krisenberater und Studienfreund Schadens, Alfred Autischer, der für seine Tätigkeit "nie einen Cent" vom Altbürgermeister verlangt habe, wie er betont. Laut Schadens aktueller Anwältin Bettina Knötzl ist die Zwangsversteigerung einer Wohnung im Falle des Mitbesitzes (der Ehefrau) kaum möglich. Die Juristin setzt auf Vergleichsgespräche, "obwohl das schwierig wird, wenn man die Tonalität der Gegenseite hört". Knötzl will die "menschlich sehr schmerzhafte Causa" zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof bringen, da Schaden "keinen fairen Prozess hatte" (Schaden wollte sich nicht äußern).

Ex-Magistratsdirektor Martin Floss (ein Jahr bedingt, er ist weiter Jurist in der Magistratsdirektion) will alles auf sich zukommen lassen. "Wenn die Stadt uns klagt, dann klagt sie uns eben. Wir werden sicher nicht mit Hurra gleich alles bezahlen." Die SPÖ-Fraktion plädiert für Gespräche, "bevor wir klagen", so Vizebürgermeister Bernhard Auinger. Eine weitere Schaden-Freundin, Ex-Gerichtsmedizinerin Ingrid Tutsch-Bauer, hat online einen "fünfstelligen Spendenbetrag" für Schaden gesammelt. Und demnächst steht die frühere Landesbeamtin Monika Rathgeber abermals als Hauptbeschuldigte im großen Finanzskandal vor Gericht. Die alleinstehende Frau hat bereits alles verloren, Auto, Job sowie die Eigentumswohnung in der Stadt.