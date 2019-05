Am Abend stand der Verkehr im ganzen Stadtteil still.

Nach einem Verkehrsunfall auf Höhe des Urbankellers, in den ein Obus und ein Fußgänger verwickelt waren, stand am Abend in ganz Schallmoos der Verkehr still. Der Fußgänger wurde mit der Rettung schwer verletzt ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Quelle: SN