Fußgänger bei Unfall in Saalfelden verletzt

Ein Urlauber, der in Saalfelden-Harham heute früh zu Fuß die Pinzgauer Straße (B 311) überqueren wollte, wurde vom Auto eines Einheimischen gestreift und ddabei unbestimmten Grades verletzt.

Dienstagfrüh lenkte ein 26-jähriger Einheimischer seinen Kleintransporter auf der Pinzgauer Straße (B 311) von Saalfelden kommend in Richtung Zell am See. Auf Höhe Harham begab sich aus noch unbekannter Ursache ein 33-jähriger niederländischer Urlauber zu Fuß auf die Fahrbahn.

Trotz eines sofortigen Brems- und Ausweichmanövers kollidierte das Fahrzeug am linken Außenspiegel mit dem Niederländer. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Der Alkomattest beim Lenker verlief negativ. Beim Verletzten war die Durchführung eines solchen Tests nicht möglich.



(SN)