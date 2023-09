Fußgänger in der Stadt Salzburg von Lkw erfasst, mitgeschleift und getötet

Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es in der Vogelweiderstraße in der Stadt Salzburg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge wurde ein Fußgänger von einem Lastwagen erfasst und von dem Schwerfahrzeug über eine lange Strecke mitgeschleift. Der Fußgänger erlitt tödliche Verletzungen.

BILD: SN/APA (ARCHIV/GINDL)/BARBARA GINDL Symbolbild.