Ein 22-jähriger Fußgänger ist Freitagabend beim Überqueren einer Straße in Salzburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann aus China wurde auf die Motorhaube geschleudert. Der Notarzt versorgte den Verletzten und brachte ihn in das Landeskrankenhaus Salzburg, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

SN/robert ratzer