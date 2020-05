Wie und was wird in Zeiten von Abstandsregeln und häuslicher Isolation zuhause musiziert? Das Salzburger Volksliedwerk betreibt Feldforschung via Whatsapp.

SN/sw/volksliedwerk Feldforschung in Corona-Zeiten: An die 100 Musiker aus dem ganzen Land schickte Video- und Audio-Beiträge.