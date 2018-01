Als die Eltern Veronika Schmeikal nach der Pflichtschule in die HTL für Gartenbau schickten, war sie sich nicht sicher, ob das die beste Wahl für sie darstellte. Heute weiß sie es besser.





Aus der Fülle bunter Blumen und diverser Topfpflanzen sticht gleich nach dem Eingang ins Geschäft eine heraus: Bowieia volubilis, die aus Südafrika stammende Kletterzwiebel. Das Prachtstück mit mehreren kegelkugelgroßen grünen Zwiebeln befindet sich seit 30 Jahren in Familienbesitz. "Die hat mein Vater mitgebracht und sie ist sehr robust. Die Vermehrung dauert zwar ein paar Jahre, ist aber nicht schwierig. Man muss nur eines der äußeren Zwiebelblätter auf die Erde legen und warten, bis sich eine junge kleine Zwiebel bildet", erklärt Veronika Schmeikal.

Auf Raritäten wie diese, vor allem aber auch in der Kräuter-Abteilung, ist die Gartenbauingenieurin stolz. "Bei uns gibt es eben auch solche Sachen, die man sonst nicht so leicht bekommt." Den Berufstitel führt sie als Absolventin der HTL für Gartenbau, die sie in Wien-Schönbrunn absolvierte.

Obwohl familienbedingt vorbelastet - die Eltern, die beide aus der Branche kamen, hatten Anfang der 1970er-Jahre den eigenen Gärtnereibetrieb gegründet -, war sie sich zu Beginn ihrer Schulausbildung nicht so sicher, ob Gärtnern das Richtige für sie sei. Heute weiß sie: "Die Gärtnerei, das ist genau meins!"

Einstieg in den Betrieb 1999

Im Geschäft mitgeholfen hat sie immer schon. Mit Heirat und Kinderkriegen verzögerte sich jedoch bis 1999 der Einstieg in den Betrieb, den nach dem tragischen Unfalltod des Vaters die Mutter allein führte. "Mein Vater hatte in Kleßheim und in Liefering zwei Gärtnereien dazugepachtet. Meine Mutter musste das aufgeben, es war zu viel für sie allein. Dafür hat sie sich hier auf den Standort in der Linzer Bundesstraße konzentriert."

Seit 2009 führt die ehemalige SN-Kolumnistin den Betrieb gemeinsam mit ihrem Mann. "Als studierter Bühnenbildner ist er zwar ein Quereinsteiger, für ihn passt allerdings die Gartengestaltung bestens. Das ist immerhin eines unserer kräftigen Standbeine geworden."

Das Hauptgeschäft erwirtschaftet Schmeikal, die insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, am Standort Linzer Bundesstraße. "Unsere Stärken sind die ausführliche Fachberatung, etliche seltene Pflanzen und eben die Gartengestaltung. Meine Mutter fährt nach wie vor donnerstags auf die Schranne, wo sie immer noch ihre Stammkunden betreut. Als neuer Betrieb, den ich mit meinem Mann 2013 gegründet habe, kommt das Geschäft ,Blumen am Bahnhof' dazu, das sich inzwischen auch recht gut etabliert hat. Neben den Reisenden haben wir erfreulich viel Stammkundschaft aus Schallmoos. 2015, als es gerade zu laufen anfing, war durch die Flüchtlingskrise ein sehr schwieriges Jahr. Das war aber verständlich, wenn vor der Tür das Elend herrscht, denkt niemand daran, Blumen zu kaufen", gibt sie zu.