Gaisberg: Berufsfeuerwehr zu Löscheinsatz bei Flächenbrand ausgerückt

Eine Silvesterrakete hat möglicherweise am späten Samstagabend auf dem Salzburger Gaisberg einen Flächenbrand ausgelöst. Die Flammen waren weitum sichtbar.

Der Alarm bei der Salzburger Berufsfeuerwehr ging am Samstag um 19.59 Uhr ein. Einsatzkräfte machten sich auf dem Weg zu dem in mehr als 1200 Meter Seehöhe gelegenen Einsatzort. Dort war die trockene Vegetation auf der Westseite des Gipfelbereiches in Brand geraten. Eine Fläche von gut 1000 Quadratmetern stand in Flammen.

Laut ersten Informationen soll eine Silvesterrakete die Flammen ausgelöst haben. Die ausgerückten Kräfte der Berufsfeuerwehr hatten die Flammen gegen 20.40 Uhr unter Kontrolle.