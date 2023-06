Gaisberg: Mann bringt in Baumwurzeln eingeschlagene Nägel zur Anzeige

Mehrere Nägel sollen auf einem Rundwanderweg am Gaisberg in Baumwurzeln eingeschlagen gewesen sein.

Am Abend des 28. Mai soll ein 43-jähriger Salzburger eingeschlagene Nägel auf einem Wanderweg des Gaisbergs zur Anzeige gebracht haben, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Salzburg. Der Mann habe demnach angegeben, auf einem Waldweg mehrere Nägel gefunden zu haben, die in den Baumwurzeln eingeschlagen waren. Da bereits fast alle Nägel umgebogen waren, habe keine Gefahr im Verzug bestanden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung gestellt.